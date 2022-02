Chipbedrijven in trek op hogere beurs

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren maandag op de laatste handelsdag van januari in trek op de aandelenbeurs in Amsterdam. De AEX-index heeft wel een tegenvallende maand achter de rug door zorgen bij beleggers over snellere renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve tegen de hoge inflatie. Telecomconcern KPN kwam met resultaten en werd ook hoger gezet. De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,5 procent in de plus op 755,20 punten. De graadmeter leed daarmee een maandverlies van ongeveer 5,5 procent. De MidKap won 0,7 procent tot 1059,29 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,6 procent. Londen ging licht omlaag.