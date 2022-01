Bij Hubs dient de 3D-printer alleen nog maar voor leuke plastic dingetjes

Amsterdam

In de werkplaats staan er nog een paar, antiek al bijna – alsof je in een kasteel een smidse aantreft. Kijk nou, een aambeeld! Daar maakten ze vroeger zwaarden mee! Ja, drie heuse Ultimaker 3D-printers. Van nog geen tien jaar geleden. ‘Daar maken we soms nog plastic dingetjes mee’, zegt Alexandra Cappy (38), de CEO van Hubs, voorheen 3D Hubs. ‘Het blijft leuk, maar het is nu vooral hobbywerk.’

Daarnaast, op een grote platte tafel, liggen de onderdelen waar ze nu hun geld mee verdienen: stevige metalen werkstukken, dingen met een gat en een flens, in verschillende kwaliteiten en kleuren afgewerkt, die de klant ergens ter wereld op een zogeheten CNC-machine kan laten maken. Zelfs spuitgieten en plaat bewerken is tegenwoordig mogeli..

