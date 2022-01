Werknemers willen ook na corona de mogelijkheid krijgen om thuis te kunnen werken

Utrecht

Personeel voor wie thuiswerken mogelijk is, wil daarom in de toekomst meer zeggenschap hebben over de werkplek, zo wordt geconcludeerd. Volgens FNV vulden bijna 5400 werknemers, voornamelijk afkomstig uit de financiële sector, overheidssectoren en zorg en welzijn de vragenlijst van de vakbond in.

Circa negen op de tien ondervraagden wil ook na corona zelf meebepalen waar ze aan de slag gaan. Ruim 14 procent van de werknemers wil alleen nog maar thuiswerken, 5 procent gaat het liefst alleen naar kantoor.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong spreekt van een duidelijk signaal van de achterban. ‘Veel mensen zijn tevreden over thuiswerken en willen dat deels blijven doen. Zij willen dit voor de toekomst vastgelegd zien in de wet, in plaat..

