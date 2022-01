Extra onderzoek fusie RTL en Talpa

Den Haag

Volgens de toezichthouder blijkt uit een eerste studie namelijk dat de samensmelting van de twee grote mediaorganisaties negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlandse medialandschap.

In het vervolgonderzoek zal onder meer gekeken worden naar de gevolgen voor adverteerders en voor producenten van televisieprogramma’s. Ook wil de mededingingswaakhond meer weten over de mogelijke impact voor distributeurs van televisiekanalen en uiteindelijk voor de consument. De stap van de toezichthouder staat los van de mogelijke misstanden bij programma The Voice die onlangs aan het licht kwamen.

Het gaat de ACM er vooral om of de combinatie van RTL en Talpa, het concern van John de Mol, straks zo’n sterke positie krijgt da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .