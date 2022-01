Aantal valse biljetten euro stabiel in 2021

Amsterdam

Het aantal valse eurobiljetten dat afgelopen jaar is gevonden, lag ongeveer gelijk aan een jaar eerder, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). In beide coronajaren was het aantal valse biljetten flink lager dan de jaren ervoor. Dat hing samen met een afnemend gebruik van contant geld tijdens de coronacrisis. Wereldwijd werden in 2021 wel aanzienlijk minder valse eurobiljetten uit omloop gehaald dan een jaar eerder. Daar ging het om 347.000 valse biljetten tegen 460.000 een jaar eerder. In totaal werden er vorig jaar in Nederland 26.100 valse eurobiljetten aangetroffen, 600 meer dan in 2020. Het 50 eurobiljet werd het vaakst nagemaakt, ruim 10.000 keer. <

