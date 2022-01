Signify eenzame winnaar op Damrak

Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een fors verlies het weekend ingegaan. Het vooruitzicht van hogere rentes maakt beleggers nerveus. Binnen de hoofdgraadmeter AEX was verlichtingsbedrijf Signify een zeldzame winnaar. Het bedrijf werd ruim een tiende meer waard na een goed ontvangen kwartaalbericht. Signify (plus 11 procent) meldde in het slotkwartaal van 2021 bijna 7 procent meer omzet te hebben gehaald. Daarbij steeg ook de winstmarge, ondanks de fiks gestegen kosten voor onderdelen, logistiek en grondstoffen. Signify wist ook te melden dat problemen met tekorten aan onderdelen minder nijpend zijn geworden. De hoofdindex op Beursplein 5 raakte 1,3 procent kwijt en eindigde op 744,26 punten, met verliezen voor bijna alle AEX-..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .