Biotech Galapagos vijfde meer waard

Galapagos was donderdag de grote winnaar op de beurs in Amsterdam. Waar de belangrijkste Europese beursgraadmeters met kleine uitslagen de handel uitgingen, sprong Galapagos eruit met een koerswinst van dik 22 procent. Dat dankt de onderneming aan het nieuws dat er een nieuwe topman is gevonden. Beleggers waren verder vooral bezig met het verwerken van het nieuwe rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. In maart wordt de rente naar verwachting met een kwart procentpunt verhoogd. Het zou de eerste renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank zijn sinds december 2018. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties, een stimuleringsmaatregel die de rentes ook laag houdt.

Amsterdam

In de loop van de dag bleek dat er toch ook beleggers waren die van de situatie gebruik probeerden te maken door de wat goedkoper geworden aandelen weer op te kopen. Zo werd de dip omgebogen in kleine koerswinsten. De AEX-index in Amsterdam eindigde 0,2 procent in de plus op 753,79 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 1061,35 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .