Veel woningen door beleggers opgekocht

Grote beleggers hebben in de afgelopen tien jaar voor 15 miljard euro aan woningen gekocht in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Groenen. In heel Europa bezitten volgens het onderzoek grote beleggers zoals investeringsmaatschappijen, vastgoedbedrijven en pensioenfondsen nu voor ruim 1700 miljard euro aan woningen, die vervolgens worden verhuurd om winst te maken. In verschillende grote steden in Nederland wordt inmiddels voorkomen dat grote investeerders massaal huizen kunnen opkopen door middel van een opkoopverbod. Zo moeten bijvoorbeeld starters gemakkelijker aan een woning kunnen komen. <

