Shell in de lift door hogere olieprijs

Shell was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op Beursplein 5. Het olie- en gasconcern profiteerde van de hogere olieprijzen. Zo moest voor een vat Brentolie uit de Noordzee voor het eerst sinds oktober 2014 meer dan 90 dollar worden betaald. De olieprijzen zitten in de lift sinds olieagentschap IEA schreef dat de oliemarkt krapper is dan voorzien. Daarop werden de verwachtingen voor de vraag naar boven toe bijgesteld. Verder stonden luchtvaart- en reisfondsen op de Europese beurzen bij de winnaars vanwege optimisme over het herstel van het toerisme.