Zeesluis IJmuiden: Waterstaatkundig icoon met ‘polderen’ tot stand gekomen

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de nieuwe zeesluis van IJmuiden officieel geopend. Het is de grootste zeesluis ter wereld.

Dronefoto van de grootste zeesluis van de wereld. De zeesluis vervangt de sluis die te klein geworden is voor de steeds groter wordende zeeschepen.

IJmuiden

Bij de waterstaatkundige reputatie van Nederland past koninklijke betrokkenheid.

In 1876 stelde koning Willem III het sluizencomplex van IJmuiden in werking, woensdagmiddag stond nazaat koning Willem-Alexander op ruwweg dezelfde plek voor een volgende openingsceremonie: de grootste zeesluis ter wereld, een waterstaatkundig icoon, werd officieel in gebruik genomen.

De nieuwe verbinding tussen de Noordzee en het Noordzeekanaal, vervanger van de uit 1927 daterende Noordersluis, heeft een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepte van 18 meter.



Koning Willem-Alexander kort nadat hij de sluit voor geopend heeft verklaard. - beeld anp / Remko de Waal

flatgebouwen

De sluis is de toegangspoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .