PostNL stijger op Amsterdamse beurs

PostNL was dinsdag een sterke stijger op de beurs in Amsterdam. Het postbedrijf kwam met een handelsupdate die goed werd ontvangen door beleggers. De AEX-index eindigde iets hoger na de koersval van een dag eerder.

Amsterdam

Volgens een voorlopige handelsupdate sloot PostNL het jaar met een omzet van bijna 3,5 miljard euro. Het bedrijf meldde dat de winst voor belastingen en grote eenmalige posten uitkomt op ongeveer 277 miljoen euro voor heel 2021. Verder kondigde PostNL aan voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen. Het aandeel steeg met 7,2 procent in de MidKap. Die eindigde 1,3 procent hoger op 1022,54 punten. Bodemonderzoeker Fugro (plus 5,8 procent) en sportschoolketen Basic-Fit (plus 4,2 procent) werden ook flink hoger gezet.

De AEX eindigde 0,2 procent in de plus op 739,86 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent. Beleggers zijn in afwachting van de uitkomsten van de tweedaagse renteverga..

