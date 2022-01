Fiscus keek voor fraude naar nationaliteit

Het harde oordeel van PwC past in een reeks vernietigende rapporten over de werkwijze van de fiscus.

Dat concludeert accountantsbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) na onderzoek naar de zwarte lijsten van de dienst. De onderzoekers kwamen tijdens het doorlichten van de fraudelijst enkele tientallen voorbeelden tegen van mensen op basis van hun nationaliteit of uiterlijke kenmerken op de lijst van de belastingdienst. Het is aannemelijk dat zij daardoor benadeeld zijn.

Zo kwamen ze waarschijnlijk niet in aanmerking voor een soepele schuldsanering, kwijtschelding van schulden of een persoonlijke betalingsregeling. Ook PwC heeft het vermoeden dat dit gebeurd is, al heeft de lijst volgens hen geen rol gespeeld bij het beoordelen van aangiftes voor de inkomstenbelasting, zoals wel het geval was in de toeslagenaffaire.

