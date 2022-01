IMF: economie groeit minder snel

Washington

Waar het fonds bij zijn vorige raming in oktober voor 2022 nog 4,9 procent groei voorspelde, is dat nu teruggebracht tot 4,4 procent.

Door de nieuwe virusgolf kampen veel landen met tijdelijke personeelstekorten en daar komt nog eens bij dat de inflatie wereldwijd hard oploopt waardoor centrale banken hun steunbeleid waarschijnlijk sneller zullen afbouwen.

Vooral voor de twee grootste economieën van de wereld, de Verenigde Staten en China, zijn de voorspellingen somberder geworden. In het geval van de VS is zelfs meer dan een procentpunt van de voorspelde groei afgehaald. Daar speelt ook dat de Amerikaanse president Joe Biden er vooralsnog niet in is geslaagd om grote nieuwe economische plannen door het Congres te loodsen.

De ontstan..

