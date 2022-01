Minister Jetten: ‘Nederland heeft voor deze winter nog voldoende gas’

Nederland heeft voor deze winter voldoende gas op voorraad, aldus minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). Ook andere Noordwest-Europese landen zullen niet direct in problemen komen als de toevoer uit Rusland stilvalt door de spanningen rond Oekraïne. Maar niet alle lidstaten verkeren in die positie, waarschuwt de bewindsman tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Den Haag

Met name landen in Oost-Europa en Finland zullen het volgens Jetten direct voelen als Rusland aan de gaskraan draait. ‘In Noordwest-Europa kunnen we met onze voorraden voorlopig nog vooruit’, aldus de bewindsman. Maar als de levering nog tijdens de winter voor een langere periode wordt onderbroken, kan ook elders in Europa een ‘spannende situatie’ ontstaan. Russisch gas is goed voor zo’n 20 procent van de totale import van de Europese Unie. Dat is ‘niet makkelijk op te vangen in een toch al krappe internationale gasmarkt’, erkent Jetten. Maar hij wijst er ook op dat Europa al veel minder afhankelijk is van Rusland dan in voorgaande jaren, toen het land nog 40 procent van het geïmporteerde gas voor zijn rekening nam.

Jetten heeft h..

