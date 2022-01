Apple moet ACM miljoenen betalen

Den Haag

Apple heeft niet voldaan aan de eisen van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) om meerdere betalingsmethoden toe te laten voor datingapps. Op meerdere punten blijft het techbedrijf in gebreke, meent de waakhond, die daarom een eerder opgelegde last onder dwangsom gaat innen. Die is 5 miljoen euro per week dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt, met een maximum van 50 miljoen euro. De ACM had vorig jaar bepaald dat Apple datingapps ook de mogelijkheid moest bieden om andere betalingssystemen dan alleen dat van Apple te gebruiken. Het Amerikaanse bedrijf kreeg daarvoor een deadline opgelegd die ruim een week geleden afliep. <

