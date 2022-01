Zware verliezen op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen gingen maandag hard omlaag door zorgen bij beleggers over de spanningen tussen Rusland en het Westen over Oekraïne en de vrees voor snellere renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank tegen de hoge inflatie. De Federal Reserve neemt later deze week een rentebesluit.

Amsterdam

In de AEX-index stonden alle fondsen in het rood, met uitzondering van levensmiddelenconcern Unilever. Dat aandeel toonde wat herstel na de recente koersdruk die volgde op de mislukte overnamepoging van de consumentendivisie van GlaxoSmithKline door het concern. Accell kreeg een overnamebod van investeerders die de fietsenfabrikant van de beurs willen halen en was ook een opvallende winnaar op het Damrak. De AEX eindigde 3,3 procent in het rood op 738,66 punten. De MidKap zakte 4,2 procent tot 1009,86 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 4 procent.

Betalingsdienstverlener Adyen was de grootste daler in de hoofdindex met een koersdaling van 8,8 procent, gevolgd door chipbedrijf ASMI (min 8,5 proce..

