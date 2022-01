Statistiekbureau CBS meldt de grootste prijsstijging voor bestaande koopwoningen sinds het begin van deze eeuw.

De prijs van een bestaande koopwoning was vorig jaar gemiddeld 15,2 procent hoger dan in 2020. Het is daarmee de grootste prijsstijging na 2000.

Den Haag

Bekeken voor de laatst gemeten maand, december, waren woningen zelfs 20,4 procent duurder dan een jaar eerder, becijferden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster in onderzoek naar prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen. De prijzen stegen afgelopen jaar het meest in de provincie Flevoland. De stijging lag daar op gemiddeld 19,2 procent. In alle provincies stegen de prijzen vergeleken met een jaar eerder, variërend van 13,5 procent in Limburg tot 18,5 procent in Drenthe. Van de vier grootste steden in Nederland - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - was alleen de prijsstijging van bestaande koopwoningen in Utrecht met 16 procent hoger dan gemiddeld in Nederland.

In Nederland wiss..

