Beleggers schrikken van plan Unilever

Beleggers zijn maandag geschrokken van de interesse die Unilever heeft in een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline (GSK). Het aandeel ging hard omlaag op de beurs in Amsterdam. Met een mogelijke deal zouden miljarden euro’s gemoeid zijn, en dat is niet iets waar beleggers meteen erg warm voor lopen. Verder was sprake van een tamelijk rustige beursdag. Dat komt ook doordat Wall Street een dagje gesloten bleef vanwege Martin Luther King Day.