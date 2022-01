Shell bouwt windparken op zee met ScottishPower

Londen

Dat zullen de eerste grootschalige worden in Britse wateren. De windparken komen voor de oostkust van Schotland te liggen en moeten in de toekomst genoeg stroom opwekken om 6 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Drijvende windparken zijn geschikt voor gebruik in diepere wateren, waar het niet mogelijk is om vaste funderingen te plaatsen. De techniek heeft zich volgens Shell en ScottishPower al bewezen, maar zou nog niet eerder op zo’n grote schaal zijn toegepast als nu gaat gebeuren in Schotse wateren. De nieuwe windparken, waarvoor Shell en ScottishPower de aanbesteding hebben gewonnen, heten MarramWind en CampionWind en moeten in totaal 5 gigawatt aan energie gaan opwekken. Het is nog niet bekend wanneer de projecte..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .