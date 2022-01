Oude spijkerbroek krijgt tweede leven als natuurlijk isolatiemateriaal

Cement is passé, houtskeletbouw is aan een opmars bezig. Het natuurlijke isolatiemateriaal daarvoor komt van de broers Wesselink.

Duivendrecht

Benjamin en Oscar Wesselink ervoeren een metamorfose in de conservatieve bouwwereld. De idealisten van weleer adviseren nu projectontwikkelaars en aannemers bij duurzaam bouwen. Aanvankelijk werden de broers uit Vorden weggehoond als ze hun hernieuwbare isolatiematerialen wilden tonen. ‘We werden in de hoek gedrukt van de geitenwollen-sokkenmentaliteit’, zegt Oscar Wesselink. En Benjamin Wesselink: ‘Duurzaam was synoniem aan duur.’

De bedrijfsvoering van Wesselink Isolatie is gericht op ‘biobased’ isoleren in de houtskeletbouw, met hernieuwbare grondstoffen als cellulose, katoen, houtvezel en vlas. ‘Cement zorgt wereldwijd voor 7 procent van de CO 2- uitstoot, hout is de ideale oplossing’, stelt Benjamin Wesselink.

