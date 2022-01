Chipbedrijven hoger in lichtgroene AEX

Amsterdam

De chipbedrijven in de Amsterdamse AEX-index behoorden donderdag tot de kopgroep. Sterke resultaten van de Taiwanese chipfabrikant TSMC zorgden ervoor dat handelaren positief waren over de hele sector. Ook maaltijdbezorger Just Eat Takeaway steeg door na het goed ontvangen handelsbericht van een dag eerder. Chipbedrijf Besi was de grootste stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam en ging haast 10 procent omhoog. Ook branchegenoot ASMI (plus 5 procent) en chipmachinemaker ASML (plus 2,9 procent) gingen mee omhoog. Just Eat Takeaway dikte 8,5 procent aan. Woensdag was dat bedrijf al 4 procent meer waard geworden. Philips steeg 2,2 procent. Het medisch technologiebedrijf herstelde daarmee wat van de koersval van ruim 15 procent van..

