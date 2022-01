‘Tomatenplukkers Italië uitgebuit’

Volgens een nieuw rapport van vakbond FNV en supermarktbelangenbehartiger Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) worden arbeidsmigranten in de tomatenteelt in Italië zwaar onderbetaald en doen ze gevaarlijk werk. Het rapport raadt Nederlandse belanghebbenden aan om zich beter te verdiepen in de werkomstandigheden van de tomatenplukkers.

Italië is met 5 miljoen ton per jaar de derde tomatenproducent ter wereld.

Rome

Aan Zuid-Italiaanse tomaten kleeft uitbuiting van arbeidsmigranten. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van de keten van Nederlandse supermarkten en FNV. Het rapport signaleert ‘excessieve werkuren, vaak zonder pauze of rustdag’, ‘serieuze onderbetaling tot 50 procent onder het wettelijk loon’ en ‘onveilige en onhygiënische leefomstandigheden, zonder stromend water, elektriciteit en sanitair’. De werknemers hebben vaak niet eens een contract, waardoor het onmogelijk is om de uitbuiting langs officiële weg aan te kaarten.

Italië is met 5 miljoen ton per jaar de derde tomatenproducent ter wereld. Een kleine vijf procent van de Italiaanse bliktomaten belandt uiteindelijk in Nederlandse schappen. In Noord-Italië oogsten veel bedrijven ..

