TenneT waarschuwt voor risico’s rond levering stroom

Arnhem

Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Daarom zou het essentieel zijn dat Nederland samen met andere Europese landen afstemt welk vermogen er in de komende jaren wordt uitgefaseerd en wat hiervoor in de plaats komt.

Nu is de leveringszekerheid nog zeer hoog. De beschikbaarheid van de hoogspanningsnetten in Nederland was afgelopen jaar ‘99,9999 procent’, zo becijfert TenneT in een nieuw rapport. Maar na 2025 nemen de onzekerheden volgens de studie toe en neemt de leveringszekerheid af.

De Nederlandse stroomvoorziening zal straks meer afhankelijk zijn van het aantal zonne-uren en de kracht van de wind, en van import uit andere landen. TenneT wijst er ook op dat klimaatdoelen steeds verder aangescherpt worden en de vraag ..

