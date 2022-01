Milieudefensie richt pijlen op deze 29 CO2-uitstoters

De bazen van 29 grote Nederlandse bedrijven krijgen donderdag een brief in de bus van Milieudefensie waarin zij worden opgeroepen om binnen drie maanden een ‘concreet en haalbaar’ klimaatplan te presenteren. Net als bij de gewonnen klimaatzaak tegen Shell, wil de milieuorganisatie deze ondernemingen dwingen hun CO 2 -uitstoot in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs: 45 procent minder CO 2 in 2030.

Onder meer KLM, Unilever en Vion Food Group behoren tot de geadresseerden. Opvallend is dat slechts 11 van de 29 bedrijven die Milieudefensie aanschrijft, behoren tot de grootste uitstoters van CO 2 in Nederland. De milieuorganisatie zegt zich te richten op zogenoemde ‘systeemspelers’: bedrijven die internationaal in hun sector zo groot zijn, dat als zij veranderen, de hele keten mee verandert.

Anders dan het nieuwe kabinet, dat in gesprek wil gaan met twintig Nederlandse concerns over hun uitstoot, richt de milieuorganisatie haar pijlen op ondernemingen die ook over de grens veel broeikasgas uitstoten. ‘Willen we een deuk in een pakje boter slaan, dan kunnen we ons niet beperken tot de Nederlandse uitstoot’, ..

