Philips hard afgestraft op beurs

Amsterdam

Philips werd woensdag keihard afgestraft op de Amsterdamse beurs wegens de update die het medisch-technologisch bedrijf gaf over de terugroepactie van bepaalde apparatuur. Het bedrijf moet honderden miljoenen euro’s meer opzij leggen om de kwestie op te lossen. Daarnaast waarschuwde het bedrijf dat de omzet in het afgelopen kwartaal zo’n 350 miljoen euro lager uit zal vallen dan eerder gedacht door tekorten aan onderdelen. Het bedrijf verloor na het nieuws in één handelsdag 15,4 procent aan beurswaarde. Just Eat Takeaway kwam met nieuws dat door beleggers wel goed werd ontvangen. De maaltijdbezorger achter Thuisbezorgd.nl verwerkte het afgelopen jaar een derde meer bestellingen. Het aandeel won 4 procent en stond bij de sterkste..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .