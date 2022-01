Slaapapneuapparaten kosten Philips meer

Amsterdam

De apparaten bevatten een isolatieschuim dat bleek te kunnen afbrokkelen, wat gevaarlijk kan zijn voor gebruikers. Ook zou het schuim, als het in aanraking komt met bepaalde schoonmaakmiddelen, tot chemische reacties kunnen leiden die mogelijk schadelijk zijn. Daarnaast waarschuwt Philips voor mindere resultaten, onder meer door problemen in de leveringsketen en stijgende kosten. Philips riep eerder al 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten terug naar de fabriek. In een handelsupdate meldt Philips dat circa 5,2 miljoen apparaten bij de kwestie betrokken zijn.

Topman Frans van Houten verwacht dat het qua terugroepactie daar wel bij blijft. Wel kost het Philips meer geld om de apparaten terug naar de fabriek te krijgen. Voor de te..

