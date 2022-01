Elektriciens en loodgieters zeggen vaker af om corona

Installateurs en loodgieters moeten steeds vaker afspraken uitstellen omdat medewerkers in quarantaine zitten of zelf besmet zijn met het coronavirus.

Amsterdam

Dat meldt branchevereniging Techniek Nederland. Klanten die kampen met een acute storing, zoals een kapotte cv-ketel, worden meteen geholpen zodat ze niet in de kou blijven zitten. De installatiebranche kampt al langer met een tekort aan geschikte arbeidskrachten en er is in veel gevallen ook sprake van vertraagde levering van materialen. Klanten moeten in sommige gevallen al maanden wachten op een afspraak. Door de omikronvariant ‘wordt de druk op de planning nog groter en moet er soms met afspraken worden geschoven’, zegt een woordvoerder. Het gaat dan onder meer om afspraken met loodgieters en installateurs van warmtepompen.

PostNL laat weten te maken te hebben met een hoger ziekteverzuim dan voor corona. Bij waterbedrij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .