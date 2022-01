AEX toont herstel na flinke verliesbeurt

De Amsterdamse AEX-index is dinsdag met een mooie winst gesloten, waarmee herstel werd getoond van de flinke verliesbeurt een dag eerder. Met name de chip- en technologiebedrijven deden het goed. Beleggers schoven de zorgen over de hogere rentetarieven aan de kant en stapten weer in meer risicovollere beleggingen.

Amsterdam

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent hoger op 782,35 punten. Op maandag verloor de AEX nog 1,9 procent. De MidKap klom 0,6 procent tot 1072,59 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent. Chipbedrijf Besi was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 5,6 procent. Branchegenoot ASMI klom 2,9 procent en techinvesteerder Prosus ging 5,5 procent vooruit. Ook uitzender Randstad had een prima dag met een koersstijging van 3,6 procent. Grootste daler bij de hoofdfondsen was levensmiddelenconcern Unilever met een min van 0,9 procent.

In de MidKap ging roestvrijstaalmaker Aperam (plus 5,5 procent) aan kop dankzij een koopadvies van Deutsche Bank.

