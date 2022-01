Experts: grote gevolgen als Rusland gaskraan dichtdraait

De gevolgen zullen in Europa en in Nederland groot zijn als Rusland de gaskraan zou dichtdraaien.

Amsterdam

Dat is een extreem scenario waar Europese landen zich zorgen om maken, meldde persbureau Bloomberg eerder. Het zou tot gevolg kunnen hebben dat de gasprijzen enorm stijgen, dat industrieën moeten worden stilgezet en ook kan de stroom regelmatig uitvallen, zeggen experts.

Rusland zou wraak kunnen nemen wanneer het land wordt gestraft met zware sancties na een inval in Oekraïne. De Verenigde Staten en Europa hebben gesproken over financiële, technologische en militaire strafmaatregelen.

afhankelijkheid

Volgens het Amerikaanse energiebureau Energy Information Administration (EIA) kwam in 2017 zo’n 35 procent van het in Europa gebruikte gas uit Rusland. ‘En sindsdien is de afhankelijkheid toegenomen’, ..

