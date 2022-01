De prijzen zijn bijna 6 procent gestegen. Door lockdowns en verduurzaming gaan ze misschien niet snel meer omlaag

De inflatie in Nederland is hardnekkiger en veel breder dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit het dinsdag bekendgemaakte inflatiecijfer van het CBS. Is de inflatie tijdelijk of moeten we structureel rekening houden met hogere prijzen?

Den Haag

Als de geest uit de fles is, zal die niet zomaar kunnen worden teruggestopt. En dat geldt zeker voor het inflatiespook. Dat de huidige inflatie alleen maar tijdelijk is, wordt steeds meer betwijfeld. Naast energie – benzine, gas en elektriciteit – wordt inmiddels ook voeding snel duurder. En dat is de belangrijkste primaire levensbehoefte.

Volgens het inflatiecijfer dat het CBS dinsdag bekendmaakte, komt de prijsstijging op jaarbasis in december uit op 5,7 procent. Dat is de grootste prijsstijging in veertig jaar. Energie is de grootste schuldige. Die werd in één jaar 75 procent duurder. Maar een mandje met voedingsmiddelen in de supermarkt kostte eind december 2,6 procent meer dan één jaar eerder. Vooral fruit, groente, boter en ..

