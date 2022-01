Adyen en ASML hard onderuit in AEX

Amsterdam

Adyen en ASML, zwaargewichten bij de Amsterdamse hoofdfondsen, sloten 8,4 procent en 6,4 procent in de min. Adyen had ook nog te maken met een adviesverlaging van handelsbedrijf Susquehanna. Chemicaliëndistributeur IMCD was ook een grote verliezer, met 7,8 procent. De AEX-index aan het Damrak sloot uiteindelijk 1,9 procent lager op 773,13 punten. Winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield (plus 1,4 procent) en verzekeraar Aegon (plus 1,3 procent) wonnen aan waarde. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs hielden de verliezen wat meer beperkt. De belangrijkste indexen in Duitsland en Frankrijk verloren tot 1,2 procent. Londen daalde 0,5 procent.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .