Aantal leegstaande winkels fors gedaald

Utrecht

De winkelleegstand is vorig jaar fors gedaald. Dat komt waarschijnlijk doordat veel panden zijn omgebouwd tot woningen, meldt onderzoeksbureau Locatus. Het is niet zo dat er sprake is van ‘een opbloeiende retailsector’, die juist lijdt onder de gevolgen van de coronapandemie en lockdownmaatregelen. De leegstand daalde van 7,5 procent aan het begin van 2021 naar 6,8 procent aan het eind van het jaar. In absolute aantallen daalde het aantal leegstaande panden met meer dan 1750 tot ruim 14.500. Locatus noemt dat in een toelichting ‘een ongekend groot aantal’. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .