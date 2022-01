Winkels open uit protest

Amsterdam

In Bussum was een aantal winkels ‘open’, klanten konden er terecht voor een kopje koffie, als ludiek protest. Ook in Roermond en Sittard waren meerdere winkels open die volgens de coronaregels eigenlijk gesloten moesten zijn. In etalages hingen posters met de tekst: ‘Ja! Wij zijn open! Dat is ons recht!’ Jo Bormans, eigenaar van Bormans Modeschoenen in Sittard, ging zaterdag om 09.30 uur open. ‘Het water staat ons tot over de lippen’, stelt hij. ‘In Belgische winkels hebben ze een omzet van meer dan 30 procent door de Nederlanders. Die zijn we hier kwijt. Dat is onaanvaardbaar.’ Hij zegt van klanten veel positieve reacties te krijgen. Handhavers heeft Bormans niet gezien.

Op Urk waren de afgelopen dagen ook a..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .