Voor HyCC is groene waterstof onmisbaar bij energietransitie en geen onbetaalbare hype

Marcel Galjee, managing director van HyCC, op het hoofdkantoor in Amersfoort.

Amersfoort

Vliegtuigen vliegen op schone biokerosine, schepen varen op duurzame methanol, de hele wereld rijdt elektrisch; het zijn de vergezichten van een emissievrije samenleving in 2050 die de klimaatdoelen om de opwarming van de aarde te beteugelen heeft gerealiseerd. Groene waterstof geldt daarbij als het ideale alternatief voor fossiele grondstoffen, al is daar enorm veel elektriciteit voor nodig. Een realistisch perspectief of een onbetaalbare hype?

HyCC zegt als nieuw, groen waterstofbedrijf meer te willen zijn dan een pionier. Projecten voor KLM, oliemaatschappij BP en Tata Steel illustreren de weg naar een duurzame toekomst. Daarmee is de transformatie van chemieconcern Akzo Nobel binnen drie jaar compleet. In 2018 verkocht Akzo ..

