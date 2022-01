Nederlandse start-up in VS krijgt hulp van overheid

De Nederlandse overheid helpt Nederlandse start-ups die in de Verenigde Staten willen groeien.

Den Haag

De komende drie jaar volgen maximaal zestig bedrijven in de zogeheten ScaleNL Accelerator een coachingsprogramma dat twaalf weken duurt ‘om ze gereed te maken voor succes op de Amerikaanse markt’. Daarvoor stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 500.000 euro beschikbaar.

Het landelijke investeringsfonds Invest-NL draagt ook bij aan het programma, dat een initiatief is van Nederlandse ondernemers en Nederlandse consulaten-generaal in de Verenigde Staten. Het bedrag wordt mogelijk aangevuld met privaat geld om de doelen zoals zakendoen in Silicon Valley te kunnen halen, schrijft het ministerie op de website.

stormachtige groei

Start-ups kunnen zich tot 18 februari 2022 aanmelden voor het progr..

