Gemengde gevoelens op de beurzen door nieuwe cijfers over inflatie

De Europese beurzen zijn vrijdag gemengd gesloten. Door nieuwe cijfers over de hoge inflatie in de eurozone zijn veel beleggers bang dat de Europese Centrale Bank zijn steunbeleid versneld gaat afbouwen en de rente omhooggaat, iets wat over het algemeen als ongunstig wordt beschouwd voor de waardering van aandelen. In Amsterdam eindigde de belangrijkste beursgraadmeter niettemin met een kleine plus, geholpen door een forse koerswinst van verzekeraars

Aegon en NN Group. Voor die bedrijven zou het oplopen van de rentes wel goed nieuws zijn.