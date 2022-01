Groep van 130 beleggers eist miljoenen van Airbus na omkoping

Parijs

De groep vertegenwoordigt 130 investeerders. De rechtszaak, die in Nederland is aangespannen, is gericht tegen het concern, de accountants van het bedrijf en de huidige en voormalige bestuurders. De zaak heeft betrekking op de grote omkopingszaak bij Airbus, waarin de vliegtuigbouwer werd beschuldigd van het betalen van steekpenningen via tussenpersonen in zestien landen.

Met die steekpenningen werden contracten voor vliegtuigen binnengesleept. Volgens het Franse OM zou Airbus daarmee de winst op illegale wijze met 1 miljard euro hebben opgevoerd. In januari 2020 schikte Airbus de zaak voor 3,6 miljard euro met de openbare aanklagers van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

De investeerders stellen dat Airbus in de jaarrekeni..

