De alziende deurbel, meekleurende autolak en andere techtrends: de pareltjes op de CES-elektronicabeurs

De Amerikaanse elektronicabeurs CES mag weer ‘echt’ worden georganiseerd, na een virtuele editie vorig jaar. Toch valt het techfeest In Las Vegas een beetje in het water omdat veel bedrijven afhaakten vanwege coronabeperkingen. De Volkskrant signaleert - op veilige afstand - enkele trends op techgebied.

alziende deurbel

Nadat je telefoon eerst twee, toen drie, daarna vier of vijf camera’s heeft gekregen, is nu je deurbel aan de beurt. Eufy Security presenteerde deze week een deurbel met twee camera’s: een om het gezicht van de aanbeller te tonen en een voor het pakketje dat voor de deur is achtergelaten. Vanaf komend voorjaar is de alziende deurbel beschikbaar.

zelfploegende tractorDe eerste zelfrijdende auto is niet van Tesla, Merced..

