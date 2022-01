Keukenfabriek compenseert haar CO2-uitstoot bij de lokale boer die niet meer ploegt

Het is een nieuw verdienmodel voor boeren: CO 2 in de bodem vastleggen door niet te ploegen. Zij worden daarvoor betaald door bedrijven die klimaatneutraal willen worden. ‘Carbon farming gaat heel groot worden.’

Johan Laurijsse (25) heeft het ploegen afgezworen. In plaats daarvan doet hij al jaren aan ‘nkg’ (niet-kerende grondbewerking), vertelt hij aan de keukentafel van zijn boerderij in het West-Brabantse dorpje De Heen. ‘Niet ploegen is beter voor de grond en het bodemleven. Je kunt sneller het land op, je hebt minder kluiten en je hoeft minder te beregenen.’ En niet alleen dat: door niet te ploegen blijft koolstof in de bodem bewaard.

En dus spitste de jonge akkerbouwer zijn oren toen hij begin vorig jaar een webinar volgde van ZLTO. De landbouworganisatie is een project begonnen om bedrijven die hun CO 2 -uitstoot willen compenseren te verbinden aan boeren die hun grond zo bewerken dat meer koolstof wordt vastgelegd in de bodem. Da..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .