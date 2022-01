Oud-bestuursvoorzitter Unilever wil de wereld verbeteren: ‘Geef meer dan je neemt’

‘Ik had ook kunnen gaan zeilen op de Bahama’s of op de golfbaan kunnen gaan staan’, zegt Paul Polman (65), tot twee jaar geleden bestuursvoorzitter van Unilever, maker van wasmiddelen, poedersoep en alles wat daartussen zit. ‘Maar ik vind dat onverantwoord. Ik verkeer in een positie waar ik verschil kan maken. Sterker nog: in feite kan ik meer invloed uitoefenen dan toen ik CEO van Unilever was. Dat begint met dit boek.’

Netto positief heet het boek dat Polman de afgelopen twee jaar heeft geschreven met duurzaamheidsgoeroe Andrew Winston. Het draagt de ondertitel: Hoe je een succesvol en duurzaam bedrijf creëert: door meer te geven dan te nemen. Dit is waarmee de man die ooit priester wilde worden de wereld wil verbeteren, met zijn jaren bij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .