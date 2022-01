Rentevrees duwt AEX hard omlaag

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag fors lager gesloten. Bijna alle bedrijven in de hoofdgraadmeter AEX eindigden met verlies nu beleggers het nieuws verwerken dat de Amerikaanse centrale bank de rentes sneller dan verwacht zou kunnen verhogen. Dat maakt aandelen relatief minder aantrekkelijke beleggingen. De AEX eindigde uiteindelijk 1,9 procent lager op 785,90 punten. Chemicaliëndistributeur IMCD en speciaalchemieconcern DSM stonden onderaan met verliezen van respectievelijk 7,5 en 5,8 procent. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway incasseerden aanzienlijke verliezen. Alleen de bank ING, verzekeraar NN en winkelvastgoedinvesteerder Unibail-Rodamco-Westfield eindigden hoger, met winsten tot 1 procent.