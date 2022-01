Frans leasebedrijf ALD betaalt miljarden voor LeasePlan

Amsterdam

Onlangs werd al bekend dat de bedrijven met elkaar in gesprek waren over een mogelijke fusie. De overname, die zowel in aandelen als contanten wordt afgehandeld, moet aan het eind van het jaar zijn afgerond. Het gecombineerde bedrijf zou volgens ALD en LeasePlan door schaalvoordelen en door groter in te kunnen kopen 380 miljoen euro per jaar aan kosten kunnen besparen.

merknaam

Of de merknaam LeasePlan behouden blijft en of er nog gevolgen zijn voor de circa 8000 medewerkers van het bedrijf, is allemaal nog niet duidelijk. Voorlopig blijft alles zoals het is, laat een woordvoerder van LeasePlan weten.

Wel is duidelijk dat de huidige ALD-topman Tim Torben Albertsen de leiding krijgt over het concern. LeasePlan-topman Tex Gunni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .