Nieuw kabinet wil sociale huurder straks eigen woning laten kopen

Wat is het kabinet van plan en waarom?

Veel is nog onduidelijk. In het regeerakkoord staat: ‘Om zittende corporatiehuurders in grondgebonden woningen een start te geven op de koopmarkt, krijgen ze de kans om hun woning onder bepaalde voorwaarden te kopen.’ Wat die voorwaarden zijn, zal de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, moeten bepalen. Emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn heeft nog veel vragen over de uitwerking. ‘Kan de corporatie bijvoorbeeld zelf kiezen of de woning wordt verkocht? En heeft ze iets te zeggen over de prijs?’

VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis vindt het goed dat sociale huurders de kans krijgen een eigen huis te kopen en vermogen op te bouwen. ‘Dan ga je ook verantwoordelijkh..

