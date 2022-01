Werkgevers krijgen CO2-meetplicht voor forenzen

Het kabinet wil dat werkgevers met honderd of meer personeelsleden gaan bijhouden hoeveel CO 2 werknemers uitstoten bij het forenzen. Dit moet een klimaatwinst opleveren van een miljoen ton minder CO 2 -uitstoot in 2030.

Den Haag

Reist u naar het werk met de auto, het ov, de fiets of de apostelpaarden? En, als u de auto neemt, hoe zuinig is uw wagen dan precies? Als het aan het kabinet ligt, zullen veel werkgevers deze vragen binnenkort aan hun personeel moeten gaan stellen. Het kabinet wil namelijk dat werkgevers met honderd of meer personeelsleden voortaan bijhouden hoeveel CO 2 werknemers uitstoten bij het forenzen van en naar hun werk. Deze meetplicht moet een klimaatwinst opleveren van een miljoen ton minder CO 2 -uitstoot in 2030. Het bedrijfsleven is niet onverdeeld gelukkig met de maatregel: die zou resulteren in meer papierwerk, en bovendien vragen oproepen over de privacy van werknemers.

De CO 2 -meetplicht moest eigenlijk ‘begin 2022’ inga..

