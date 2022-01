Omikron drukt op bedrijvigheid

Londen

De nieuwe golf coronabesmettingen met de omikronvariant remt de bedrijvigheid in de eurozone. Vooral dienstverlenende bedrijven, zoals winkels, restaurants, cafés en vervoerders, kampen volgens de Britse marktonderzoeker IHS Markit met aangescherpte beperkingen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daardoor groeit de economie minder hard, zegt econoom Joe

Hayes van het bureau. Een graadmeter van IHS Markit die de bedrijvigheid in de dienstensector meet, daalde volgens definitieve cijfers tot 53,3 in december. Dat is fiks lager dan de stand van 55,4 in november. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei, daaronder op krimp. <

