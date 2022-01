ASML weer omlaag in rode AEX-index

De AEX-index is woensdag licht lager gesloten. Chipmachineproducent ASML stond weer bij de verliezers na de brand in een fabriek in Berlijn. Het bedrijf weet nog altijd niet precies wat de gevolgen daarvan zijn voor de productie van chipmachines. Beleggers zetten het aandeel 1,5 procent lager. Andere chipbedrijven als Besi (min 1,8 procent) en ASMI (min 0,7 procent) daalden eveneens. Ook techinvesteerder Prosus stond bij de verliezers, met een min van 1,8 procent. De koersdaling volgde op een fors koersverlies van het Chinese internetconcern Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft. Tencent liet weten een deel van zijn belang in het in Singapore gevestigde Sea te verkopen. Dit leidde tot speculatie dat het bedrijf ook zijn belangen in andere Chinese techbedrijven zal verkleinen.