Cao-lonen houden inflatie niet bij

Terwijl de consumentenprijzen afgelopen jaar de hoogte in schoten en de krapte op de arbeidsmarkt records brak, bleven de cao-lonen achter. De loonstijgingen waren lager dan in ‘coronajaar’ 2020.

Amsterdam

Volgens cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdagochtend heeft gepubliceerd, stegen de cao-lonen afgelopen jaar met 2,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Daarmee is de loonstijging 0,3 procentpunt achtergebleven bij de consumentenprijzen, die in de eerste elf maanden van het jaar met 2,4 procent omhoog gingen. De lonen stegen ook beperkter dan in 2020, toen werkenden er 2,9 procent bij kregen.

Wie in de horeca werkte, kreeg er vorig jaar het minste bij (0,3 procent). Dit komt omdat die cao vanwege de onzekerheid in de branche werd verlengd onder gelijke voorwaarden. De loonstijging was juist het hoogst in de bedrijfstak overige dienstverlening (3,4 procent), waaronder onder meer de uitvaartbran..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .