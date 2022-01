Air France-KLM wint fors op Damrak

De AEX-index in Amsterdam heeft de positieve start van het jaar dinsdag niet echt een vervolg kunnen geven. Andere Europese beurzen boekten wel flinke winsten. Beleggers lijken erop te rekenen dat de impact van de omikronvariant gering zal zijn op het herstel van de coronacrisis. Dat zou gunstig zijn voor de reissector en het aandeel Air France-KLM won flink aan waarde.

Amsterdam

Bij de middelgrote fondsen was vliegmaatschappij Air France-KLM met afstand de sterkste stijger met een plus van 8,1 procent. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, maakte een koerssprong van meer dan 11 procent in Londen. Ook Wizz Air dikte ruim 12 procent aan. Ryanair en Easyjet wonnen tot 13,6 procent.

De AEX-index, de graadmeter voor de hoofdfondsen aan het Damrak, sloot de sessie 0,1 procent hoger af op 804,28 punten. Verlichtingsbedrijf Signify boekte de grootste winst in de AEX met een plus van 4,9 procent. Olie- en gasconcern Shell volgde met een winst van 3,6 procent. Verzekeraar Aegon steeg 3 procent. ASML verloor 2,9 procent.

