ADP: gemiddeld een tientje extra op de loonstrookjes dit jaar

Werknemers gaan er dit jaar gemiddeld een tientje per maand op vooruit, maar dat geldt niet voor alle werkenden. Parttimers en jongeren onder de 21 jaar moeten juist een paar euro’s per maand inleveren, blijkt uit berekeningen van loonstrookjesverwerker ADP.

Capelle a/d IJssel

Een werknemer met een minimumloon van 1725 euro bruto krijgt er maandelijks 19 euro meer bij dan vorig jaar. Werknemers met een modaal inkomen van 2932 euro bruto houden 9 euro meer over. Mensen in loondienst die twee keer modaal verdienen, zo’n 5864 euro bruto per maand, gaan er bijna 25 euro per maand op vooruit.

De lichte stijging in het nettoloon komt door een lager belastingtarief in de eerste schijf (inkomen tot 35.472 euro) en hogere heffingskortingen. Ook is er een stijging van het wettelijk minimumloon, dat dit jaar met een paar tientjes verhoogd is.

Werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon, zoals mensen in deeltijd en jongeren onder de 21 jaar, krijgen dit jaar minder arbeidskorting en houden..

