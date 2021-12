AEX sluit net boven 800-puntengrens

Amsterdam

De AEX-index is de laatste volle handelsdag van 2021 met winst de handel uitgegaan. Met name techfondsen zorgden ervoor dat de leidende graadmeter in Amsterdam met winst sloot. Daarbij flirtte de index weer met de grens van 800 punten. Uiteindelijk sloot de AEX net boven die grens en eindigde met een winst van 0,5 procent op 800,25 punten. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was de grootste winnaar met een plus van 2,7 procent. Chipfondsen ASML, ASM International en BE Semiconductors sloten de dag af met winsten tot 1,3 procent. Staalconcern ArcerlorMittal was de sterkste daler met een verlies van 1,3 procent. Beleggers verwerkten ook het nieuws dat de corona-uitbraak rond de Chinese miljoenenstad Xi’an de chipproductie raakt. De..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .